So reagieren SPD und Pro Sieben auf die Regenbogen-Debatte

© SPD Die SPD setzt ein Zeichen für Vielfalt

Es hätte ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz werden sollen - doch nach dem Verbot durch die UEFA wird die Münchner Allianz-Arena am Mittwoch beim Spiel der deutschen Nationalelf gegen Ungarn nun doch nicht in Regenbogen-Farben erstrahlen. Nachdem bereits andere Stadionbetreiber angekündigt haben, ein Zeichen setzen zu wollen, gibt es nun weitere Wortmeldungen in der Debatte - unter anderem von der SPD.