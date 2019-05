Vor wenigen Wochen hat HD+ die Integration seines Angebotes in TV-Geräte und die neue HD+ Komfort-Funktion vorgestellt. Pünktlich zur Markteinführung geht jetzt eine neue TV-Kampagne on air. Die B2C-Kampagne läuft ab 13. Mai bis Ende Juni auf den Sendern der ProSieben-Sat.1-Gruppe und Sky. Präsentiert wird das neue HD+ Angebot von Friedrich Liechtenstein. Unter dem Motto "Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen" bildet der Spot eine Assoziationskette von Topf über Deckel, Bier und den Bauch von Friedrich Liechtenstein zum neuen, "echt fetten" HD+ Angebot.

Echt fett: das beste HD+ aller Zeiten

Neben einem 25-Sekünder geht HD+ mit einer 17-Sekunden-Version ins Rennen um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ergänzt wird die TV-Präsenz durch Online-Werbung und Print-Motive in der Fachpresse. "Viele Marken zeigen insbesondere bei ihren Kampagnen im Frühling und Sommer viel nackte Haut. Wir tun das auch. Aber auf unsere eigene Art, im HD+ Style. Der Bauch von Friedrich Liechtenstein ist schon ein echter Hingucker. Noch wichtiger ist, dass er unser Produkt aus dem Bauch heraus glaubwürdig präsentiert", erklärt, Leiterin Marketing bei HD+.Liechtenstein arbeitet schon länger mit HD+ zusammen. Er war bereits die Off-Stimme der vergangenen HD+ Spots. Außerdem hat er für HD+ in Kooperation mit Tele 5 eine Ultra-HD-Fassung der "1000 Meisterwerke" gesprochen. Für den Vertrieb tänzelt er zudem in einem Schulungsvideo durch das neue HD+ Angebot.Das Brutto-Media-Volumen der Kampagne liegt bei knapp fünf Millionen Euro. Der neue Flight setzt auf der Mitte 2018 von Heye, München, entwickelten HD+ Basis-Kampagne auf. Der TV-Spot wurde produziert von DasWerk, München. Neu präsentiert sich seit wenigen Tagen auch die Website HD Plus