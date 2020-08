Die Zentrale von Media-Markt Saturn in Ingolstadt

von Marco Saal

Leerstehende Großimmobilien in den Innenstädten sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie keine Seltenheit mehr. Es spricht einiges dafür, dass sich die Situation weiter verschärft. Nachdem erst kürzlich Galeria Karstadt Kaufhof die Schließung von knapp 50 Warenhäusern angekündigt hat, stehen nun offenbar auch Filialen von Saturn und Media-Markt auf dem Prüfstand. Entwarnung gibt der Konzern, was die Zukunft der Marke Saturn in Deutschand angeht.