Mit seinen ikonischen Werbespots um eine um die Welt jettende Geschäftsfrau und den Slogans "Das Haar sitzt" sowie "Die Frisur hält" hat sich Taft in den 1980er und 90er Jahren seine starke Positionierung als Top-Haarspray-Marke erarbeitet. Bis heute steht die Schwarzkopf-Brand als Synonym für perfekten Halt in Frisurfragen - ganz ähnlich wie Tempo bei Papiertaschentüchern. Erst im vergangenen Jahr hat Schwarzkopf zusammen mit Stammagentur TBWA seinen eigenen Werbeklassiker in einer urkomischen 80er-Jahre-Hommage veralbert.

© Der Postillon

Ausgangspunkt der amüsanten Werbeaktion war ein Artikel des Postillon

© Schwarzkopf

Staffelübergabe mal anders: Angela Merkel übergibt ihrem Nachfolger eine Dose Haarspray

© Schwarzkopf

Stürmische Zeiten übersteht man mit Taft - so die implizierte Message

Jetzt beweist die Marke einmal mehr ihren Sinn für Humor: Anlässlich der Sturmtiefs, die Deutschland seit Mitte vergangener Woche in Atem halten, hat Schwarzkopf am Wochenende in seiner Instagram-Story einen Artikel des beliebten Satire-Portals Der Postillon geteilt. Die Headline: "Damit die Frisur dem Orkan standhält: Olaf Scholz benutzt heute extra viel Haarspray."Diese Steilvorlage verwertet die Henkel-Marke sogleich in den weiteren Snippets der Insta-Story: Auf die Frage "Welches Haarspray benutzt er wohl?" antwortet Schwarzkopf mit einem Bild von der Staffelübergabe Angelas Merkels an Neukanzler Scholz aus dem Dezember - nur statt Blumen übergibt die Altkanzlerin ihrem Nachfolger eine Dose Schwarzkopf Taft Power Spray. Die Message am Ende der Story: "Taft. Die Kanzler Edition für stürmische Zeiten.""Die öffentliche Reaktion von Taft auf den Artikel des Satire-Magazin Postillon innerhalb eines Tages ist eine natürliche Fortsetzung unseres Realtime-Content-Marketing-Ansatzes", sagt Rik Strubel, Chief Marketing und Growth Officer bei Henkel Beauty. "Es geht darum, Möglichkeiten zu identifizieren, die authentisch oder humorvoll zur Marke passen und sie dann so schnell wie möglich in einem markenrelevanten Kontext umzusetzen."Mit der humorvollen Aktion beweist Schwarzkopf tatsächlich ein weiteres Mal, das es verstanden hat, wie gutes kontextbezogenes Echtzeit-Marketing funktioniert. Im Dezember hatte die Marke einen Spot im direkten TV-Umfeld zum Zapfenstreich von Angela Merkel geschaltet, in dem ein Double der Altkanzlerin kurz vor ihrem letzten großen Auftritt mit Taft-Haarspray die Frisur richtet - kurz bevor sie ein Olaf auf die Bühne ruft. Die treffende Botschaft von Schwarzkopf damals: "Danke für 16 Jahre starken Halt." tt