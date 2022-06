Der Bundesgerichtshof hatte den Rechtsrahmen gegen Schleichwerbung im Internet Ende 2020 nach dem Prinzip definiert, dass jede Person, die (online) Einfluss nimmt, auch transparent machen muss, in wessen Auftrag sie handelt. Auf dieser Basis entstand das von den Medien oft so bezeichnete "Influencer-Gesetz", das vor wenigen Tagen in Kraft trat.





Die erste, die diese neue Rechtsgrundlage jetzt in einem konkreten Fall zur Anwendung gebracht hat, ist die Hamburger Rechtsanwältin Patricia Cronemeyer. Sie erzielte vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Urteil, in dem eine Influencerin zur Kennzeichnung ihrer Posts als Werbung verpflichtet wurde. Geklagt hatte ein Verlag, da die Influencerin auf ihrem rund 500.000 Follower starken Instagram-Account E-Books angepriesen hatte, die ihr kostenlos zur Verfügung gestellt worden waren. Zudem nutzte die Beklagte dort sogenannte Tap-Tags, die direkt auf die Bestellseite der E-Books führen. Auch ohne finanzielle Gegenleistung sei der Beitrag damit nicht als private Äußerung, sondern als geschäftliche Handlung zugunsten eines Dritten zu werten, befanden die Richter.



Am 19. Mai urteilte das Gericht unter Aktenzeichen 6 U 56/21, die Influencerin habe ohne entsprechende Kennzeichnung "werbend und anpreisend im Stile eines Marktschreiers" auf die E-Books hingewiesen und damit gegen das Verbot von Schleichwerbung verstoßen. Denn für den Durchschnittsverbraucher sei auf einem solchen Profil, wo private und kommerziell geprägte Posts vermischt werden, ohne entsprechende Werbekennzeichnung nicht erkennbar, bei welchen davon es sich um Werbung handele.

