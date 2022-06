Im Lebensmittelhandel ist jetzt billig das neue Premium: Gut eine Woche nachdem Edeka in seiner neuen Werbekampagne, rückt der Preis nun auch in der Rewe-Kommunikationsstrategie verstärkt in den Fokus. Im neuen TV-Spot für die günstige Eigenmarke ja! entführt der Kölner Handelsriese die Zuschauer in die 80er Jahre, die in dem Commercial angesichts von "Vokuhila"-Frisuren, grellen Neonjacken und Röhrenfernsehern tatsächlich eine gewisse Wühltisch-Atmosphäre aufkommen lassen.