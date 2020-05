Am Mittwoch hatte Plesker via LinkedIn verkündet: "Die Bild Berichterstattung zu der Studie von Prof. Christian Drosten ist eine Schande und hat mit Journalismus nichts zu tun. Nach mehreren sehr erfolgreichen Kooperationen mit der Bild, werde ich vorerst keine Anzeigen mehr dort schalten."Der Manager löschte den Beitrag schließlich wieder, Screenshots davon kursierten allerdings im Netz. Plesker erhielt in den sozialen Netzwerken dafür viel Beifall – verbunden mit der Aufforderung an andere Unternehmen, es der AOK gleichzutun. Einige Nutzer verwendeten dabei den Hashtag #BildBoykott. Hintergrund von Pleskers Kritik sind mehrere Beiträge der Bild über eine Studie der Charité Berlin, an der Drosten die Abteilung für Virologie leitet, zu der Belastung von Kindern mit dem neuartigen Corona-Virus. Bild hatte die Studie als " grob falsch " bezeichnet und sich dabei auf Äußerungen mehrerer Wissenschaftler bezogen, die sich anschließend jedoch von der Berichterstattung distanzierten. Laut Bild sei Drostens Studie einer der Gründe, weshalb Kitas und Schulen zuletzt bundesweit nur im Notbetrieb geöffnet waren.Drosten selbst hatte eine Anfrage der Bild-Redaktion noch vor Erscheinen des Artikels öffentlicht gemacht und damit auch eine Diskussion über die Recherchemethoden des Springer-Mediums hervorgerufen. Am Donnerstag legte Plesker in der Angelegenheit nach. Dass er seinen ersten Post löschte, erklärt der frühere Agenturmanager so: "Leider war die Wortwahl undifferenziert, und ich habe meine persönliche Meinung über mein professionelles Profil verbreitet. Dadurch ist der Anschein erweckt worden, dass ich eine abgestimmte Unternehmensposition wiedergebe. Das war unglücklich. Als mir das klargeworden ist, habe ich den Post gelöscht."Inhaltlich steht der Markenchef des AOK-Bundesverbandes zu seiner Kritik an der Berichterstattung von Bild. Dabei macht Plesker klar, dass es ihm fern liege, " Einfluss auf Berichterstattung nehmen zu wollen". Als oberster Marketer eines großen Werbungtreibenden – der AOK Bundesverband investierte im vergangenen Jahr laut Nielsen 14,4 Millionen Euro Euro brutto in Werbung (+24 Prozent) – müsse er sich aber mit der Frage beschäftigen, in welchen Umfeldern die Werbung erscheint. "Für gesetzliche Krankenkassen spielt Brand Safety eine große Rolle, und sie müssen aufgrund der aktuellen Situation noch stärker darauf achten", so Plesker. Die Konsequenz für das Unternehmen hieraus lautet: Vorerst keine Werbung mehr bei Bild. "In diesem Kontext ist der AOK-Bundesverband zu dem Schluss gekommen, dass die BILD derzeit kein geeignetes Umfeld für unsere Imagekampagne 'Für ein gesünderes Deutschland' darstellt." Diese Entscheidung, so betont Plesker, sei nicht als Aufruf zum Boykott von Europas größter Tageszeitung zu verstehen.Zudem ist die Entscheidung nicht endgültig: "Auf jeden Fall beobachtet der AOK-Bundesverband laufend die Entwicklungen und wird seine Marketingstrategie und Media-Auswahl entsprechend anpassen. Das gilt im Übrigen grundsätzlich für alle Werbe- und Kooperationspartner und impliziert auch anderweitige Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt." ire