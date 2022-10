Mehr zum Thema

Wettbewerb für Marketingeffektivität

#Flutwein ist der große Abräumer bei den New Yorker AME Awards

Bei den AME Awards, einem internationalen Wettbewerb für Marketingeffektivität, stellt eine Arbeit aus Deutschland in diesem Jahr alle anderen Einsendungen in den Schatten: Die #Flutwein-Kampagne der Ahrtal-Winzer von der Seven One Ad Factory gewinnt nicht nur den Best-of-Show-Award, sondern darüber hinaus den Platinum Award für die beste europäische Kampagne sowie drei von insgesamt 25 Gold-Trophäen.