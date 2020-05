Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Formate Takeover Bundle, Lift me Up und All in One Programmatic Guaranteed (PG). Bei Letzterem zum Beispiel werden die Kampagnen laufend mit neuen Insights ergänzt, um ihre Performance zu verbessern. Da bei dem automatisiert eingebuchten Werbeformat weniger Planungsaufwand entsteht, fängt es auch mit einem vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis an.Bucht ein Kunde das PG-Paket, legt Ebay Advertising bis zu 30 Prozent Mediabudget drauf. Bei einer Kampagne im Wert von 5000 Euro würde das beispielsweise bedeuten, dass der Kunde nur 3500 Euro bezahlen muss. Bei dem Lift-me-up-Paket gibt Ebay Advertising bis zu 25 Prozent weiteres Run of Site (ROS)-Volumen dazu."Gerade in Zeiten wie diesen gilt es für Marken, den Faden zu ihren Kunden nicht abreißen zu lassen", sagt Mike Klinkhammer, EU Advertising Sales Director bei Ebay. "Wer jetzt sein Marketing intensivert und damit seine Verbindung zu den Konsumenten stärkt, wird zu den Ersten gehören, die nach der Krise ein erfolgreiches Comeback feiern. Mit unseren exklusiven Frühlingspaketen möchten wir unsere Werbekunden dabei unterstützen, ihr Werbebudget in der Krise mit maximalen Impact zum Einsatz zu bringen."Deutschland ist für Ebay nach den USA und Großbritannien der drittwichtigste Werbemarkt. Unternehmensangaben zufolge können Werbungtreibende auf ebay.de monatlich 18 Millionen aktive Shopper erreichen. Ende des vergangenen Jahres hatte Ebay den eigenen Werbeumsatz auf 700 Millionen Dollar beziffert. Zum Vergleich: E-Commerce-Platzhirsch Amazon erlöste im abgelaufenen Jahr 14,1 Milliarden Dollar aus der Werbevermarktung. ire