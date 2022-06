Bei McDonald's geht eine Ära zuende. Susan Schramm wird den Münchner Fastfood-Riesen verlassen - und zwar "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen", wie das Unternehmen in einer Mitteilung betont. Schramm, die erst vor einem Jahr, hat fast ihre gesamte berufliche Laufbahn bei McDonald's verbracht und war die erste Frau, die in den Vorstand des Burger-Braters aufrückte. Jetzt will sie offenbar noch einmal etwas Neues ausprobieren.