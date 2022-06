© Buzzman

Er ist klein, hat keine Türen und fährt vollelektrisch: Eigentlich ist der My Ami ein Leichtelektromobil für die Stadt. Nun legt Citroën das Fahrzeug, das optisch an einen Quader erinnert, auch in einer extrem limitierten Kleinserie von 50 Stück als Offroad-Version auf. Doch kaum wurde der Launch am 21. Juni angekündigt, schon war das Modell vergriffen - und das nach nur 18 Minuten. Im Rahmen einer Digital-Out-of-Home-Kampagne, die Buzzman für Citroën entwickelt hat, nehmen die Kreativen nun gekonnt Tesla-Chef Elon Musk aufs Korn.