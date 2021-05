© L'Oréal Zum Muttertag wirbt L'Oréal mit Mutter-Tochter-Motiven und Dankesbotschaften

Einfach mal "Danke" sagen: Zum Muttertag bringt L'Oréal gemeinsam mit McCann eine 360-Grad-Kampagne an den Start, die mit simplen Danksagungen von Töchtern an ihre Mütter arbeitet. Die Botschaften, die unter anderem in Form von Printmotiven, Social Assets und DOoH-Motiven daherkommen, sind dabei gleichermaßen für jegliche Mutter- oder Elternfiguren gedacht, nicht nur für die leiblichen, wie der Kosmetikhersteller betont.