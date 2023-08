IMAGO / ZUMA Wire

X soll vieles sein. Laut einenm Posting von Elon Musk könnte es in bestimmten Fällen auch soetwas wie eine Geldquelle zur Finanzierung von Anwälten in Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Mitarbeiter*innen sein.

Tech-Milliardär Elon Musk will nach eigenen Worten Anwaltskosten von Nutzern übernehmen, wenn ihnen wegen Aktivitäten auf der Twitter-Plattform Nachteile im Job entstanden sind. "Keine Obergrenze", versprach der für seine rechten Ansichten bekannte Musk in der Nacht zum Sonntag auf der von ihm in X umbenannten Twitter-Plattform.

"Und wir werden nicht nur klagen. Es wird extrem laut und wir werden auch die Verwaltungsräte der Unternehmen ins Visier nehmen", ergänzte M