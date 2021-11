© Jägermeister/La Red Rapper Kool Savas hat einen Song für Jägermeister produziert. Den Refrain darf jeder im Chor mitsingen.

Meister Chor statt Fischerchor: Im Rahmen seiner "Be the Meister"-Kampagne ruft Jägermeister ab 15. November dazu auf, sich an einem digitalen Gesangsprojekt zu beteiligen. Egal, wie gut oder schlecht man den richtigen Ton trifft - jeder darf den Refrain zu einem Song einsingen. Geschrieben und produziert hat den Rapper Kool Savas. Mitmachen kann, wer Lust am Singen und ein Smartphone hat.