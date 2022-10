© Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom holt Robbie Williams nach Hamburg

Der Plan ist groß: Die Deutsche Telekom lässt den Sänger Robbie Williams im November in der Elbphilharmonie in Hamburg spielen. 80 Musikerinnen und Musiker werden ihn begleiten. Der Künstler soll darüber hinaus eine Version seines Hits "Angels" singen, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) um Kompositionen im Stil von Beethoven ergänzt wird. Mit der am Mittwoch bekannt gegebenen Kooperation will die Telekom ihr Image als verbindende Marke stärken.