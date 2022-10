Deutsche Telekom holt Robbie Williams in die Hamburger Elbphilharmonie

© Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom holt Robbie Williams nach Hamburg

Die Deutsche Telekom hat eine neue Musikkooperation vereinbart. Der Bonner Telekommunikationskonzern holt Robbie Williams am Dienstag, den 15. November, für eine Show in die Hamburger Elbphilharmonie. Der Künstler soll bei dem sogenannten Telekom Street Gig seine Songs aus dem Greatest-Hits-Deluxe-Album „XXV“ zusammen dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt präsentieren. Mehr als 80 Musikerinnen und Musiker werden den britischen Sänger begleiten, so sieht es der Plan der Telekom vor.