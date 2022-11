© Deutsche Telekom Sängerin Alexa Feser spricht in "Wortspiel" über ihre Songs

Die Deutsche Telekom will ihr Profil als Musikmarke schärfen. Nachdem der Bonner Telekommunikationskonzern in den vergangenen fünf Jahren bereits zahlreiche Konzerte, unter anderem mit Robbie Williams und mit Depeche Mode, gesponsert hat, startet er nun die Initiative "Magenta Music Originals". Dahinter steht ein neues Bewegbildformat, in dem der Konzern vor allem neuen deutschen KünstlerInnen eine Bühne bieten will. Ausgestrahlt werden die Formate auf den hauseigenen Sendern Magenta TV und Magenta Musik.