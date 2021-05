Eigentlich heißt die jährliche Studie von Festivalfire "Going Out.Side". Da die Befragung unter 5000 jungen Deutschen (Durchschnittsalter: 24 Jahre) Ende vergangenen Jahres mitten in der Pandemie stattfand, haben die Macher sie diesmal in "Stay In.Side" umbenannt. Die Fragen wurden entsprechend an die Corona-Umstände angepasst.Ein Kernergebnis der Studie: Grundsätzlich bringt die junge Zielgruppe eine große Begeisterung für Musikfestivals mit: Im Durchschnitt besuchen die deutschen Millennials und GenZler 3,2 Festivals pro Jahr.