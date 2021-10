Es ist eine Partnerschaft, die passt: BMW will als Unternehmen nachhaltiger agieren. Coldplay will keine Konzerte geben, bis ihre Auftritte grüner gestaltet werden können. Dass die britische Band im kommenden Jahr wieder auf Tour geht, hat auch damit zu tun, dass beide Partner eng zusammenarbeiten - wieder einmal. "Das gemeinsame Bewusstsein für Nachhaltigkeit hat in den vergangenen Jahren zu einem intensiven, kreativen Co-Creation-Prozess zwischen BMW und Coldplay geführt", erklärt Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand BMW.



Das jüngste Ergebnis: Der Münchner Premiumautobauer stellt der Truppe um Frontmann Chris Martin die ersten mobilen, wiederaufladbaren Show-Batterien zur Verfügung. Diese bestehen aus über 40 teilweise recycelten BMW-i3-Batterien. Dieses kleine Kraftwerk soll den CO2-Fußabdruck aller Live-Auftritte von Coldplay verringern. Dabei werden die Batterien durch erneuerbare Energiequellen aufgeladen, wie etwa Solaranlagen, Elektrofahrräder und Generatoren, die mit hydriertem Pflanzenöl betrieben werden. Aber auch die Fans werden ihren Teil dazu beitragen. Der Stadionboden ist so konstruiert, dass er das Hüpfen und Tanzen der Fans zur Musik in Energie wandelt."Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit BMW die weltweit erste tourfähige, wiederaufladbare Show-Batterie zu entwickeln, die es uns ermöglicht, unsere Konzerte fast vollständig mit sauberer, erneuerbarer Energie zu versorgen", sagt Martin. Für jedes verkaufte Ticket soll zudem ein Baum gepflanzt werden.Die Kooperation zwischen BMW und Coldplay hatte 2014 begonnen, als die die Band ihr Abschlusskonzert in der BMW-Welt in München gespielt hatte. Im Juni dieses Jahres war Coldplay an der Kreation der Kampagne für die Elektrofahrzeuge BMW iX und BMW i4 beteiligt. Auf der IAA Mobility präsentierte das neu geschaffene Metaversum Joytopia einen komplett virtuellen Auftritt von Coldplay. Die Show der vier Musiker war 24 Stunden lang online abrufbar, über 150.000 Menschen haben diese weltweit angesehen. Mit der Welttournee schlagen die beiden Partner ein neues Kapitel auf.Hierzulande wird die Band im Juli bei je zwei Konzerten in Frankfurt/Main und Berlin zu sehen und zu hören sein. mir