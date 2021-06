© Polestar/Screenshot Die Designlinie ist klar, der Nachhaltigkeitsanspruch ambitioniert: Polestar 2

In den ersten vier Monaten 2021 erreichten Neuwagen mit Batteriebetrieb einen Anteil von 10 Prozent aller 886.000 Neuzulassungen in Deutschland, über 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage wächst langsam, die Auswahl auch: Polestar bietet sich ökologisch ausgerichteten Kunden an – und will 2030 Autos komplett ohne CO2-Emissionen herstellen.