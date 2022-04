Penny-Marketingchef Marcus Haus: "Ich bin tief von dem beeindruckt, was die Eishockey-Fans in ganz Deutschland in dieser Saison geleistet haben. Wir bedanken uns mit dem Lied bei allen Fans für die unglaubliche und nicht selbstverständliche Unterstützung der Clubs mit dem Penny Unsung Hero Award 2022. Auch wenn der Unsung Hero in diesem Jahr ausnahmsweise besungen wird, bleibt er dennoch unser Unsung Hero."Das Besingen der unbesungenen Helden übernimmt in diesem Fall die Band Münchener Freiheit, die ihren Ohrwurm „Ohne Dich“ für den Anlass zu „Ohne Dich lauf ich heut Nacht nicht ein“ umgedichtet hat. Mitsingen dürfen dabei Spieler aus allen Clubs der Eishockey-Liga. Das Lied ist auf Youtube sowohl in seiner vollständigen Fassung als auch in speziellen Versionen für die jeweiligen Clubs zu finden.