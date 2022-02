© FC Bayern München Bayern-Star Thomas Müller erklärt in dem Spot, was es mit München auf sich hat

Der FC Bayern München freut sich auf die NFL, die ihr erstes reguläres Saisonspiel in Deutschland Boden Ende des Jahres in der Allianz Arena austragen wird. Aus diesem Anlass wirbt der deutsche Rekordmeister im Werbeblock des Super Bowl: In dem Spot stellen Spieler des FC Bayern und Stars aus der NFL das neue "Home of Football" in Deutschland vor.