Movement that inspires

© Kia Screenshot Aus einem Vogelschwarm werden fliegende Drohnen. Kia will die Fantasie der Menschen anregen

Kia schreibt das nächste Kapitel in seiner Geschichte auf dem Weg zum Mobilitätsanbieter. Der koreanische Autohersteller hat sein Markenmanifest in einem Film festgehalten. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Kia sich ein neues Markenlogo und mit "Movement that inspires" einen neuen Markenslogan verpasst. Während das Logo von Blackspace entwickelt worden ist, zeichnet für die Kampagne Innocean Berlin verantwortlich.