© Kia Kia enthüllt sein neues Logo mit einem gigantischen Feuerwerk

Kia verpasst sich ein neues Markenlogo und mit "Movement that inspires" einen neuen Markenslogan. So will der koreanische Autohersteller den Wandel zum Mobilitätsdienstleister unterstreichen und gleichzeitig seinen Anspruch hervorheben, eine führende Rolle in der Industrie einzunehmen. Dafür hat das Unternehmen gleich zu Beginn des Jahres auch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das neue Logo der Hyundai-Tochter hat Blackspace entwickelt.