So will Tomorrow Weltverbesserer als Investoren gewinnen

© Tomorrow Bank Will den Wal zum Fliegen bringen - die Tomorrow Bank

Es sind schwierige Zeiten, in denen wir gerade leben. Pandemie, Krieg, Klimawandel, Krisenstimmung überall. Und doch darf Resignation nicht die Antwort auf diese düsteren Themen sein - so der Appell des Fintechs Tomorrow. Bei dem Banking-Anbieter ist der Name Programm, wie auch die neue Kampagne mit dem Aufruf zum dritten Crowdinvesting deutlich macht. In eindrücklichen visionären Bildern vermitteln Tomorrow und Überground inspirierende Aufbruchstimmung und das so wichtige Gefühl, dass es noch nicht zu spät ist für eine bessere Welt.