Volksbanken Raiffeisenbanken: Morgen kann kommen - Zuversichtsbotschaften

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Das ist der Leitgedanke der Volksbanken Raiffeisenbanken und er ist heute aktueller denn je", ergänzt Marc Weegen, Abteilungsleiter Markenstrategie und -kommunikation. "Deutschland braucht Menschen, die mutig und entschlossen nach vorne schauen – das gilt immer, aber aktuell natürlich noch mehr als sonst."



Allein bei warmen Worten wollten es die Verantwortlichen dann aber doch nicht belassen. So bekamen die Teilnehmer der Aktion Zutritt zu den fünf exklusiven Open-Air-Konzerten, die die Fantastischen Vier für die Volksbank in den Sommermonaten spielten.

Die Teilnehmer der Kampagne werden auch auf Einzelmotiven vorgestellt

Corona, Flutkatastrophe sowie wirtschaftliche und soziale Unsicherheiten haben vielen Menschen in Deutschland zuletzt stark zugesetzt. Die Volksbanken Raiffeisenbanken wollen mit ihrem neuen Kampagnenflight dazu beitragen, wieder etwas mehr Optimismus und Lebensfreude zu verbreiten - und damit gleichzeitig ihren Claim "Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei" aufladen.Dafür hat das Finanzinstitut seit dem Sommer Menschen aus ganz Deutschland dazu aufgerufen, in persönlichen Botschaften zu teilen, was sie zuversichtlich macht. Mehr als 2000 Foto- und Videobotschaften kamen dabei zusammen - aus diesem Material basteln die VR Banken und ihre Leadagentur DDB Berlin nun den neuen Flight der Markenkampagne."Wir freuen uns über jeden, der mit einer Botschaft Teil der großen Zuversichtsbewegung wird. Denn es gibt so viele gute Gründe, sich auf die Zukunft zu freuen", sagt- Gruppenleiter Markenkommunikation beimAnstelle klassischer Musik-Arenen hatten die Volksbanken Raiffeisenbanken dafür spektakuläre Orte im Umfeld einiger ihrer Banken gewählt. "Wir wollten die Konzerte und die 'Fantas' dorthin bringen, wo unsere Kundinnen und Kunden und wo auch wir mit unseren Banken vor Ort sind – denn aus dieser Gemeinschaft erwächst die Zuversicht, die uns ausmacht. Das wollten wir gemeinsam feiern", so Musalf.Neben DDB waren folgende Agenturen an der Kampagne beteiligt: Achtung Mary (Content, Social und PR), Ereignishaus (Events und Live-Kommunikation), Incognito ( Landingpage ), geno kom (Lead-Agentur für Media), VR Networld und Mindshare (Media), Native Studios (App-Entwicklung), Ghost Office (Umsetzung) und Saltwater Berlin (Filmproduktion)."Morgen kann kommen" war Anfang März des vergangenen Jahres als erste Arbeit von DDB Berlin für den BVR gestartet. Die Agentur hatte sich den Etat zuvor in einem Pitch gesichert und Heimat abgelöst, das den Kunden zehn Jahre lang betreut hatte und die Epoche machende Kampagne "Jeder hat etwas, das ihn antreibt" entwickelt hatte. ire