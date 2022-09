© Fritz-Kola Fritz-Kola bewirbt seine #Keinschlaflieder-Aktion auch mit einer Guerilla-Aktion im Regierungsviertel

Es gibt Bräuche und Gewohnheiten, die ändern sich einfach nie. Eine davon ist die parlamentarische Sommerpause. Satte zwei Monate - in der Regel im Juli und August - nehmen sich die Parlamentarier eine Auszeit. Auch in diesem Jahr fanden in der Zeit vom 9. Juli bis 4. September keine planmäßigen Sitzungen statt - Energiekrise, Ukrainekrieg und Klimawandel hin oder her. Fritz-Kola will den Bundestag jetzt aus seinem Dornröschenschlaf zurückholen und startet unter dem Hashtag #keinschlaflieder einen Weckruf der besonderen Art.