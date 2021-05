Das ist die erste Kampagne für Wunderbar in Deutschland

© Mondelez Wunderbar wirbt jetzt auch in Deutschland

Werbung für Schokoriegel gibt es hierzulande zuhauf. Vor allem Marken aus dem Hause Ferrero wie Duplo und die diversen Riegel aus der Kinder-Range sind sehr präsent, aber auch Snickers (Mars) und Knoppers (Storck) sind in der Regel werblich sehr umtriebig. Mondelez will den Wettbewerbern das Feld nun nicht mehr alleine überlassen. Mit der ersten deutschen Kampagne für den Erdnuss-Riegel Wunderbar will der Lebensmittelriese für Bewegung im Schokoriegel-Markt sorgen.