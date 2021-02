© Mondelez International Die Limited Edition von Oreo und Lady Gaga ist bis Ende März im Handel erhältlich

Anfang Dezember kündigte Mondelez International für seine Marke Oreo eine Crosspromotion mit Lady Gaga an. Rund zwei Monate später kommt die vom aktuellen Album des Pop-Megastars inspirierte Limited Edition des Kultkeks nun auch in Deutschland und Österreich in den Handel. Und dort wird das Produkt auffallen - schließlich kommt es wie Lady Gagas Album "Chromatica" in knalligem Pink daher. Eine begleitende Kampagne über alle Kanäle wird in den nächsten Tagen starten.