Der nachhaltige Umgang mit Kleidung bewegt die Modebranche. Nicht zu Unrecht, gehört die Textilindustrie doch zu einer der am umweltschädlichsten überhaupt. Jetzt reagiert die Resale-Plattform Momox, die schon seit 2013 mit gebrauchter Mode handelt: Kürzlich hat sie ihre bisherige Secondhand-Fashion-Plattform Ubup in Momox Fashion umbenannt und damit näher an die Dachmarke herangeführt. Jetzt startet eine nationale TV-Kampagne, die den Schritt in der breiten Öffentlichkeit bekannt machen soll. Der Claim: Your style, second hand.