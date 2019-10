Jürgen Herrmann hatte sich als Marketing-Manager für Ritter Sport einen Namen gemacht. Unter seiner Ägide hatte die Marke Kultstatus erworben. Zuletzt war Herrmann Marketing-Geschäftsführer bei Ritter Sport. Im Oktober 2018 trennten sich Herrmann und Ritter Sport.



Bei Mövenpick übernimmt Herrmann die Leitung des Geschäftsbereichs Fine Foods ab 1. November. Vor seiner Zeit bei Ritter Sport war Herrmann in leitenden Marketingfunktionen bei Hengstenberg, bei der Union-Ritter Brauerei und bei Procter & Gamble.Herrmanns Mövenpick-Kollege Gernot Haack hatte die beiden Geschäftsbereiche Wein und Fine Foods einige Jahre gemanagt. Weil die "Herausforderungen in beiden Bereichen wachtumsbedingt“ zugenommen hatten, entschied Mövenpick eine "personell breiter abgestützte Führung". Haack konzentriert sich wieder auf das Weingeschäft, bleibt aber Verwaltungsrat bei Fine Foods. vs