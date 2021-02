© Diesel

Eine lange Trennung weckt die Sehnsucht auf das Wiedersehen: Ein Gefühl, das wohl so gut wie jeder in den vergangenen 12 Monaten schon gefühlt hat. Die neue Kampagne der Modemarke Diesel stellt aus diesem Grund ganz bewusst das Wiedersehen in den Mittelpunkt ihrer neuen Kampagne "When Together". Im Stil eines Kurzfilms begleitet das Video dabei acht echte Paare mit ihrer Vorfreude auf das physische Wiedersehen und zeigt sie natürlich auch in dem Moment, in dem sie es erleben.