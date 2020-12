© Volkswagen Der ID.3 trägt dazu bei, dass VW als nachhaltigste Marke in der Autoindustrie gesehen wird

VW ist die nachhaltigste Automarke in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Zentrums für empirische Kommunikationsforschung an der DHBW Ravensburg hervor. Die Wissenschaftler haben sich dem Thema Nachhaltigkeit und Mobilität angenommen. Und dabei zeigt sich eines: So richtig Lust haben die Deutschen nicht, ihr eigenes Mobilitätsverhalten zu ändern.