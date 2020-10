So verändert Social Distancing die Einstellung zu Verkehrsmitteln

Mobilität in Corona-Zeiten

© Imago Images/Westend61 Ältere Menschen ab 60 Jahren fühlen sich durch die Pandemie eher dazu motiviert, kürzere Strecken mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen.

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Mobilitätsnutzung. Eine Exklusiv-Umfrage von Forsa für HORIZONT zeigt, wie Social Distancing die Einstellung zu Verkehrsmitteln verändert. Von allen Mobilitätslösungen profitiert das Fahrrad in der Krise am meisten. 29 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie das Rad seit Beginn der Corona-Pandemie häufiger nutzen als vorher.