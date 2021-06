Was für und was gegen autonome Autos spricht

© R+V Versicherung Autonom fahrende Busse werden schon getestet

Das Autonome Fahren ist hierzulande ein wenig aus den Schlagzeilen gerutscht. Trotzdem spielt es in Debatten um die Zukunft der Mobilität immer wieder eine Rolle. Auf Kongressen sowieso aber auch in privaten Runden. Doch welche Vor- und Nachteile erwarten die Menschen und wie sehen ihre Vorstellungen an ein Mobilitätskonzept aus? Diesen Fragen ist das ZEK – Zentrum für empirische Kommunikationsforschung an der DHBW Ravensburg nachgegangen. Eine Vorstellung der Ergebnisse in Grafiken.