David Hasselhoff in Moped Rider | mobile.de

Anders als in den glorreichen 1980ern wird aus "Knight Rider" nämlich "Moped Rider": In dem in Retro-Optik produzierten Onlinefilm begibt sich Hasselhoff einmal mehr auf Verbrecherjagd - allerdings mit einem selbstfahrenden Mofa, das so gar nicht zu der anspruchsvollen Mission passt. Schnell wird dem Zuschauer klar: Trotz einem "Super Power Mode" hat "The Hoff" diesmal auf den falschen Co-Star gesetzt. Aber zum Glück gibt es ja Mobile.de ..."Mit der neuen Kampagne wollen wir auf humorvolle Weise vermitteln, dass jeder Mensch ganz individuelle Mobilitätsbedürfnisse hat", sagt, Chief Marketing Officer bei Mobile.de. "Nur mit einem passenden Fahrzeug können die meisten Menschen ihren oft geschäftigen Alltag bewältigen. Diese Haltung unterstreicht unsere neue Onlinekampagne."Für Wiese ist David Hasselhoff das perfekte Testimonial für die Kampagne, weil er zum einen bekennender Auto-Fan und zudem ehemaliger Serienpartner des wohl ersten Smart Cars ist. Der Schauspieler selbst zeigt sich 36 Jahre nach dem Dreh von "Knight Rider" beeindruckt, dass die automobile Realität die Fernseh-Utopie von einst längst eingeholt hat: "Heute sprechen Autos tatsächlich, sie fahren selbstständig und haben künstliche Intelligenz - all das, was wir uns damals ausgedacht haben. Das ist unglaublich", so Hasselhoff.Neben dem Video umfasst die Kampagne in den Digitalkanälen ein Facebook-Gewinnspiel, Reaction Videos und eigens kreierte GIFs mit David Hasselhoff. Der Auftritt wurde vonin Hamburg entwickelt, das bei Mobile.de für PR, Social Media und Influencer Marketing zuständig ist. Der Film wurde vonproduziert. Für die Umsetzung von Landingpage und Owned Channels istzuständig. Die Digitalstrategie betreut. tt