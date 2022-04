"Als reichweitenstärkste Automobilplattform in Deutschland sehen wir für Mobile.de deutliche Wachstumspotenziale bei Kooperationen mit Automobilherstellern, die sich derzeit in einem Strukturwandel befinden und daher zunehmend auf direkte Vertriebsmodelle setzen", sagt Zeljko Berden, Head of Advertising bei Mobile.de, an den Franzen berichten wird. "Wir sind mehr als glücklich, mit Matthias Franzen einen sehr erfahrenen und in der Branche hervorragend vernetzten Media Manager gewonnen zu haben, mit dem wir unser Advertising Business Schritt für Schritt ausbauen werden."





Franzen selbst ergänzt: "Ich freue mich darauf, die Werbeflächenvermarktung bei Mobile.de und Ebay Kleinanzeigen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Gemeinsam mit meinem neuen Team möchte ich die Sales-Struktur und das Produktportfolio weiterentwickeln. Die herausragenden Marken von Adevinta als weltweit größtem Online-Classifieds-Unternehmen sind dabei Inspiration und Ansporn zugleich."



Der Manager war in seiner beruflichen Laufbahn bereits in verschiedenen Führungspositionen in der Vermarktung und bei Medienhäusern wie Funke, Media Impact, Bauer Media und Axel Springer tätig. Seit 2021 ist er Inhaber der Medienberatung FYR Media. tt