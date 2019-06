© Adjust

Die Methodik Der Shopping-Apps Report 2019 beruht auf Daten, die Liftoff intern vom 1. April 2018 bis 1. April 2019 erhoben hat. Der Datensatz umfasst rund 90,9 Milliarden Anzeigen-Impressionen (90.932.926.448 um genau zu sein und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr) aus 13,6 Millionen App-Installationen und 3,9 Millionen Ereignissen in Apps. Der Report analysiert die weltweiten Kosten und Conversions, vergleicht dazu die wichtigsten Engagement-Aktionen und Trends der einzelnen Regionen (Nordamerika, EMEA und APAC) und beleuchtet 5 Länder (Deutschland, Indonesien, Japan, USA und Großbritannien) im Detail.