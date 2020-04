© MLP

So wirbt MLP für die neue Videoberatung

Mit der Videoberatung hatbereits im vergangenen Jahr Neuland betreten. Jetzt fängt der Finanzdienstleister aus dem nordbadischen Wiesloch allerdings erst an, das Tool zu bewerben - und das früher als geplant. Doch die Corona-Krise und der Lockdown lassen den Bedarf an Beratung im Finanzsektor wachsen, gleichzeitig sind aber persönliche Beratungsgespräche derzeit in vielen Städten nicht möglich.Nicht zuletzt deshalb stellt MLP jetzt den Service in den Mittelpunkt des ersten Aufschlags des neuen Auftritts. "Mit der Imagekampagne unterstreichen wir unser Markenversprechen: MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – online und offline", sagtBereichsleiter Kundenmanagement bei MLP. Und weiter: "Trotz Corona muss niemand auf persönliche und vollumfängliche Finanzberatung verzichten."Vor allem Akademiker und Studierende möchte das Unternehmen mit den Botschaften erreichen. Der Auftritt hat seinen Schwerpunkt in Print und online. Zum einen werden die Anzeigen in mehreren Medien der Burda Verlagsgruppe - und hier vor allem in der Focus-Markenfamilie - zu sehen sein. Hinzu kommen Onlinemaßnahmen und ausgewählte Regionalzeitungen. Auf Agenturseite ist die Münchneran Bord. Die Kreation ist inhouse entstanden. mir