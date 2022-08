Sie haben Freude an ihrer Arbeit. Und die teilen sie auch. Auf TikTok tanzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg zu den Klängen des Wellerman-Songs, der vor einiger Zeit zu neuer Berühmtheit aufgestiegen ist. "We love what we do", heißt das Stichwort, das hinter der Raute des Clips steht – das Hotel sucht neue Kolleginnen und Kollegen.





Das ist nur ein Beispiel dafür, wie kreativ Arbeitgeber heute sein müssen, um für ihre Arbeitsplätze zu werben. Längst sind es nicht mehr nur die Stellenanzeigen auf den klassischen Wegen, mit denen Unternehmen nach neuen Arbeitskräften suchen. Alle sozialen Plattformen werden genutzt – und der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Zwar ist die deutsche Wirtschaft noch ein ganzes Stück davon entfernt, wieder Vollbeschäftigung melden zu können – die Krisen bremsen jeden Aufschwung, aber dennoch vollzieht sich ein Wandel in der Arbeitswelt, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird.