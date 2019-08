© MDRW

© Radeberger

Eine von Deutschlands bekanntesten Biermarken

son Regionales Marketing © dfv Am 26. September 2019 findet in Leipzig die Veranstaltung „Regionales Marketing“ statt, präsentiert von HORIZONT und Der Handel.

Vielfältige Best Cases werden u.a. präsentiert von Tropical Island, der Onlineplattform Lozuka, Wundercurves.de, der Bäckerei Dreißg, der Chemnitzer Marke Kalkhoff Bikes und weiteren.

Bei der Konferenz treffen Marketingentscheider aus lokal agierenden Unternehmen auf Agenturen und Partner aus der Region. Alle Informationen unter: www.dfvcg.de/regio19

Einkaufsverhalten, Markenimage und bevorzugte Einkaufsmärkte werden in der repräsentativen Befragung regelmäßig untersucht. Dabei setzt die Befragung das Verbraucherverhalten der Mitteldeutschen jeweils mit dem der gesamten deutschen Bevölkerung ins Verhältnis. 30 Jahre nach der Wende ist festzustellen: Die Unterschiede im Einkaufsverhalten sind so gut wie verschwunden.Im Detail zeigen sich dennoch Abweichungen, wie bei der Vorstellung der Studie in Leipzig klar wurde: So steigt die Bedeutung regionaler Marken in Mitteldeutschland stärker an als im Rest der Republik. Für 55 Prozent der Konsumenten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es demnach wichtig, dass das Produkt aus der eigenen Region stammt. Vor fünf Jahren lag der Wert bei 34 Prozent.Auch bei den Einkaufsstätten hat der Osten klare Vorlieben: Kaufland ist hier die unangefochtene Nummer 1, auf Rang 2 und 3 folgen Netto und Edeka. Der Discounter Aldi, der im gesamtdeutschen Ranking die Spitzenposition einnimmt, kommt hier erst auf dem vierten Platz.Das Erfurter Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung, das die Studie im Auftrag der MDR Werbung durchgeführt hat, hat außerdem acht Produktkategorien untersucht. Rund 60 mitteldeutsche Marken wurden dabei nach Bekanntheit, Image und Kaufhäufigkeit getestet. Als Sieger geht hier Bautz'ner aus Sachsen hervor, der von 82,1 Prozent der Befragten in Mitteldeutschland als die Senfmarke genannt wird, die immer oder meistens erworben wird. Platz 2 erreicht Filinchen aus Thüringen, Kamillan aus Sachsen-Anhalt folgt knapp dahinter auf Platz 3. Zu den bekanntesten Marken im gesamten Land zählen Radeberger Bier, Bautz'ner Senf, Vita Cola, Spee, Fit und Rotkäppchen Sekt. In Sachen Bier konnten die Befragten sogar die Studienverantwortlichen überraschen, indem sie insgesamt 534 verschiedene Biermarken aufzählten, die ihnen bekannt sind.Bei der Abfrage des diesjährigen Sonderthemas der Studie zu Möbelhäusern kamen die Befragten auf die ebenso stattliche Anzahl von 338 ungestützt genannten Einrichtungshäusern. Die höchste Markenbekanntheit erzielt hier Ikea, und zwar sowohl in Gesamtdeutschland als auch in Mitteldeutschland.