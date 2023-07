Kreation des Monats

Kleinanzeigen und The Goodwins hängen alle ab / Juli-Voting gestartet

Mit über der Hälfte aller abgegebenen Stimmen hat die Wahl zur Kreation des Monats Juni einen eindeutigen Sieger gefunden: Der Sieg geht am Ende mit 53,8 Prozent der Votes an die von The Goodwins entwickelte erste Kleinanzeigen-Markenkampagne ohne …