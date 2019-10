© HORIZONT Sun-Kwang Park über die Otto-Group-App OG2GO

Otto... find' ich App: Der Otto-Konzern aus Hamburg ist ein Dino in der Handelswelt – aber ein durch und durch digitaler Dinosaurier. Das gilt auch für die interne Kommunikation: Mehr als 50.000 Mitarbeiter können die hauseigene App Otto Group to Go, kurz OG2GO, als Nachrichten-Stream, Messenger und Event-Planer nutzen. Projektleiterin Sun-Kwang Park stellt im Video die multimediale Mitarbeiter-Kommunikation vor.