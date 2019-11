© HORIZONT HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski im Interview mit Jan Toschka, Geschäftsführer Retail bei Shell

Werden Tankstellen bald zum One-Stop-Shop? Shell jedenfalls plant so. An der Tankstelle soll man sein Elektroauto aufladen, dann Dinge des Alltags erledigen und sich vielleicht unterhalten lassen können. Dabei werden Tankstellen – wenn sie dann noch so heißen – in der Stadt ganz anders aussehen als auf dem Land. Werden sie zu sowas wie einer Airport-Lounge? Jan Toschka, Geschäftsführer Retail bei Shell, ist Chef von 2.500 Shell-Tankstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski hat mit ihm gesprochen.