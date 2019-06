© HORIZONT Mirko Kaminski im Gespräch mit Lufthansa-Marketer Alexander Schlaubitz

Außer Spesen nichts gewesen? Mitnichten. Für Alexander Schlaubitz, Marketingchef der Lufthansa, sind die Cannes Lions die beste Inspirationsquelle, wie er im Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski erklärt: "Es gibt immer noch keine bessere Veranstaltung als Cannes, um sich anzuschauen, was gerade passiert und was es an tollen Inspirationen gibt." Die Lufthansa ist übrigens ein Kunde von Kaminski - der Schlaubitz dafür richtig hart in die Mangel nimmt.