Bei Karls arbeiten mittlerweile mehrere tausend Menschen. Auf mehr als 400 Hektar erntet Dahl mit seinen Teams jährlich 8000 Tonnen Erdbeeren. An 470 Erdbeer-Ständen in Form einer Erdbeere verkauft er sie in sechs Bundesländern. Wachstumstreiber Nummer eins sind allerdings Karls Erlebnis-Dörfer. In diesen kleinen Freizeitparks dreht sich alles um die Erdbeere. Sie zählen jedes Jahr Millionen von Besuchern. Die ehrgeizige Vision: In wenigen Jahren soll jeder Deutsche in nur 90 Fahrminuten ein Karls-Erlebnis-Dorf erreichen können. Bei aller Expansion bleibe die Erdbeere aber der Kern der DNA des Unternehmen, meint Robert Dahl, der sich sogar ein Erdbeer-Tattoo auf den Oberarm hat stechen lassen.