© hor Philipp Westermeyer (re.) im Gespräch mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski

OMR-Gründer und -Chef Philipp Westermeyer hat in den vergangenen 18 Monaten ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Gleich zweimal hat das große OMR-Festival nicht stattfinden können. Gleichzeitig standen dem Unternehmer und Networker in dieser schwierigen Zeit viele Partner helfend zur Seite. Im Strandinterview auf Fehmarn erzählt er HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski, wie sich das OMR-Team in dieser Zeit über Wasser gehalten hat. Und Westermeyer verrät, wie er innerhalb kurzer Zeit 800 Mitarbeiter*innen für das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen eingestellt hat und warum es heißt, er bringe neuen OMR-Mitarbeitenden erstmal das E-Mail-Schreiben bei.