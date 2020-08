Wie Emmora zum "Amazon für Bestattungen" werden will

© HORIZONT Mirko Kaminski im Gespräch mit Victoria Dietrich, Gründerin von Emmora

Victoria Dietrich und ihre Partnerin Evgeniya Polo wollen das deutsche Bestattungsbusiness aufmischen. Die beiden jungen Frauen haben Emmora gegründet: eine Plattform zur Planung der eigenen Beerdigung, auf der Bestatter, Floristen, Trauerredner & Co gesucht und gebucht werden können. Gewissermaßen ein Amazon für Bestattungen also. Unter anderem hat der Springer-Verlag in Emmora investiert. Im Sommerinterview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn erklärt Dietrich, warum die deutsche Bestattungs-Szene Disruption und Digitalisierung benötigt, welche Beerdigungstrends es gibt und wie sie sich ihren eigenen Abschied wünscht.