Diese Frau will im Sportbusiness mehr Frauen in Führungspositionen bringen

© HORIZONT Mirko Kaminski im Gespräch mit Johanna Mühlbeyer

Es ist Sommerzeit. Es ist Ferienzeit. Das bedeutet: Es ist wieder Zeit für Fehmarn-Videointerviews mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski. Auf seiner Heimatinsel in der Ostsee bittet der Achtung-Chef wie schon in den Vorjahren wieder Branchen-Promis und spannende Gründer*innen zum Strandgespräch. In diesem Jahr geht es um große Trends und insbesondere um das Gründen. Den Auftakt macht Johanna Mühlbeyer, Gründerin von EQUALATE Sports.