So reagieren die Messebesucher auf den Auftritt von Barack Obama

© HORIZONT Mirko Kaminski sammelt Reaktionen auf den Auftritt von Barack Obama bei der Bits & Pretzels 2019

Es war der Höhepunkt des ersten Tages bei der Bits & Pretzels in München: die charismatische und kluge Eröffnungsrede von Barack Obama auf der Gründermesse. Auch HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski war vor Ort und hat Reaktionen der Messebesucher auf den Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten eingeholt. Und die fallen fast durchweg positiv aus. Nur die eigentlich obligatorischen Lederhosen hat so mancher an Obama vermisst.